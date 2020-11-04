一位鄭姓男子在2018年間，帶著一位逃家的未成年少女小文（化名）與其他男姓友人同遊南部，鄭男趁兩人單獨相處時，與小文發生性行為一次，事後小文返家後告知家人，全案才曝光。法院審後依法判鄭男4年6月有期徒刑，全案可上訴。

據判決書指出，鄭姓男子在認識小文時，就已知悉其仍未成年，2018年3月間，鄭男偕同男姓友人與逃家的小文同遊台南、高雄，趁著兩人獨處期間，鄭男藉機與小文發生性關係一次。

事後小文返家後，便向家人傾訴她曾在出遊時與鄭男發生性關係，家屬一狀告上法院。對此，鄭男則聲稱，他並無與小文發生性關係，且事發當晚他與另外一位男性共用一間房間，兩人還在房間中一起打手槍；對於小文內褲上驗出他的DNA，他則說是小文自己將精液抹在內褲上。

法官勘驗警訊內容，小文曾在警訊時提到有與鄭男發生性關係，並說出「好像是精液射進去」、「流到內褲上」、「我不敢碰男生的精液」、「覺得很噁心」等語。且鄭男也曾在警訊時提及，在事發當晚曾哄小文睡覺，才回去原房間，以此判定兩人曾共處一室。

法官同時勘驗小文提供的對話紀錄，發現小文曾傳訊鄭男「對不起」、「我媽要告你」、「你被關我會救你出來」等，以此判定報警並非出於小文的本意，不僅無法事先預知警方會找上門，更不可能暗地取得鄭男的精液塗抹在自己的內褲上。因此不採信鄭男的說法。

而鄭男有與未成年少女性交遭判刑的前科，如今再犯，也考量到此次性交並未違反小文的意願，雖雙方調解成立，但鄭男拒絕履行調解內容，酌情後，依對於未滿十四歲之少女性交罪嫌，判處其4年6月有期徒刑，全案可上訴。

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(中時新聞網)