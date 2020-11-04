負責經營諾基亞品牌手機的HMD，今日在台發表全新功能手機 Nokia 215 4G，延續 Nokia 215的外觀但支援4G，除了可支援 VoLTE 通話，也支援4G雙卡雙待，並內建臉書與網頁瀏覽器，讓功能手機也能擁有智慧型手機的基礎功能，電池續航力則完勝智慧型手機，4G單卡待機達20天，若是4G雙卡雙待待機時間更長達16天，電池亦可更換，同時內建經典貪食蛇與多款遊戲、可擴音收聽的FM收音機、3.5mm耳機插孔與音樂播放器，單機建議售價為1,990元，將於11月6日上市。

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