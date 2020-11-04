HMD宣布Nokia 215 4G將在台上市 21:392020/11/04 工商 吳筱雯 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 負責經營諾基亞品牌手機的HMD，今日在台發表全新功能手機 Nokia 215 4G，延續 Nokia 215的外觀但支援4G，除了可支援 VoLTE 通話，也支援4G雙卡雙待，並內建臉書與網頁瀏覽器，讓功能手機也能擁有智慧型手機的基礎功能，電池續航力則完勝智慧型手機，4G單卡待機達20天，若是4G雙卡雙待待機時間更長達16天，電池亦可更換，同時內建經典貪食蛇與多款遊戲、可擴音收聽的FM收音機、3.5mm耳機插孔與音樂播放器，單機建議售價為1,990元，將於11月6日上市。 (工商 ) #全新 #Nokia #HMD #功能手機 #雙卡雙待 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 HMD宣布Nokia 215 4G將在台上市 21:392020/11/04 財經 Nokia 215 4G全新功能機待機20天 免2千即可入手 12:082020/11/04 科技 《金融股》彰銀全台185家分行 拚2028年全數雙語化 09:262020/11/04 財經 全台分行雙語化 彰銀2028年達標 04:102020/11/04 財經焦點 HAPPY GO攜八大電商攻雙11 回饋最高11111點與萬元福袋 16:412020/11/04 科技 16檔集團股作帳行情 起跑 04:102020/11/04 證券．權證 銀行也搭雙11購物潮 一銀祭百萬回饋金推廣數位平台 10:412020/11/04 財經 Nokia 3.4三鏡頭手機11／18上市 雙11當日預購省更多 11:512020/11/04 科技 蝦皮購物強攻雙11 撒0元免運券 20:592020/11/04 財經 宏碁筆電雙11最多省萬元 04:102020/11/04 時尚消費 財經熱門新聞 川普輸贏都沒差了 明天台股不管漲跌只做1件事 - 財經 大選明朗化 美股盤中上漲逾600點 那指亦漲400餘點 - 財經 螞蟻集團IPO急喊卡！ 馬雲帝國驚見墜入漩渦 - 要聞 疫情狂掃 星巴克Q4淨利腰斬 美加200門市收攤 - 財經 美大選爆最慘結局 專家：美股ETF不等人 恐大暴殺 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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