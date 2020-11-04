第三屆中國國際進口博覽會（進博會）開幕式4日晚間在上海舉行，中國國家主席習近平透過視訊發表主旨演講，強調將繼續擴大對外開放，包括將推出跨境服務貿易負面清單，在數位經濟、互聯網等領域持續開放。同時將強化智慧財產權保護，願和更多國家商簽自由貿易協定。

新華社報導，這是習近平第三次在進博會發表主題演講。他表示，中國已提出在「十四五」時期將構建以國內大循環為主體、國內國際雙迴圈相互促進的新發展格局，強調這決不是封閉的國內迴圈，而是更加開放的國內國際雙迴圈，中國是全球最具潛力的大市場。

在擴大開放方面，習近平提出四大要點。第一，建設開放新高地。中國將有效發揮自由貿易試驗區、自由貿易港引領作用，推出跨境服務貿易負面清單，在數位經濟、互聯網等領域持續擴大開放，深入開展貿易和投資自由化便利化改革創新，推動建設更高水準開放型經濟新體制。

第二，促進外貿創新發展。中國將繼續通過進博會等開放平台，支援各國企業拓展中國商機。中國將壓縮「禁止進口限制進口技術目錄」，為技術要素跨境自由流動創造良好環境。

第三，持續優化營商環境。除了各項紓困惠企政策，對境內外企業一視同仁，2020年也縮減了外商投資准入負面清單。中國將繼續完善公開透明的涉外法律體系，強化智慧財產權保護，維護外資企業合法權益，以優質服務營造更好環境。

第四，深化雙邊、多邊、區域合作。中國願同更多國家商簽高標準自由貿易協定，推動儘快簽署區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP），加快中歐投資協定、中日韓等自由貿易協定談判進程，加強同世界高標準自貿區交流互鑒。中國將積極參與世界貿易組織改革，積極參與聯合國、二十國集團、亞太經合組織、金磚國家等機制合作。

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