雙11購物狂潮一年比一年熱絡，除網購業者祭出各項優惠活動吸引買氣，支付業者也強力助陣，不手軟推出豐富回饋方案。富邦媒（8454）旗下通路momo購物網，在這次雙11活動期間強打「快速查銀行優惠」服務，協助消費者從手中眾多的信用卡中，輕鬆篩選出消費期間適用的「必刷神卡」。

另外，富邦媒宣布攜手國泰世華、玉山、花旗、台新與土地等30大銀行、LINE Pay，以及點數支付、無卡分期平台等，合作祭出最高20％回饋。

momo富邦聯名信用卡友則享有免登記筆筆5%回饋、指定600大品牌最高10％回饋。momo強調，雙11將力拼最多優惠、最強回饋。

根據財團法人聯合信用卡處理中心統計資料顯示，今年5月國人以信用卡於網路購物的交易筆數較去年初成長近1倍，且呈現高仰角上升的趨勢。因此各大銀行紛紛在年度網購盛典雙11端出超有感回饋方案，爭取消費者青睞。

momo新推出的「快速查 銀行優惠」服務，以輸入欲消費金額、消費時間軸，並勾選手中擁有的信用卡別，就能協助消費者掌握錢包中享有最佳回饋的信用卡。

針對滿萬元以上的消費，momo亦特別羅列出4張神卡，分享回饋資訊，包含11月7日起刷花旗銀行信用卡單筆分期滿30,000元，於11月16日下午15:00至活動網站登錄，送3,900元紅利金(限300名)，若為MasterCard再加碼3,000元(11月30日15:00登記，限800名)，等於最高6,900紅利金回饋。

11月7至11月11日刷土地銀行信用卡單筆消費滿50,000元，並於11月16日下午15:00至活動網站登錄，可獲得10,000元紅利金(限量20名)。11月9日至11月12日刷國泰世華信用卡，單筆滿11,000元，於11月16日下午16:00透過國泰世華官網登錄專區、國泰優惠APP完成活動登錄，享1,100元刷卡金(限1,800名)，如為KOKO指定卡滿11,000元再送700元(11月13日16:00登記，限4,000名)，加總1,800元刷卡金回饋。momo富邦聯名信用卡友享免登記筆筆5%回饋、指定600大品牌最高10%回饋。

看好行支付的使用便利性，momo也力邀行動支付業者前來助陣，瞄準小額購物推出超值優惠活動，像是透過LINE Pay選擇使用「LINE Pay Money」付款，享單筆實際支付金額滿6,000元(LINE POINTS點數折抵不計入)，免登記最高11%點數回饋。

此外有HAPPY GO卡友在11月1日至11月11日使用點數折抵消費，抽最高11,111點HAPPY GO點數。11月1日至11月13日使用無卡分期單筆分12期以上滿30,000元送3,000 momo幣(11月16日15:00開放登錄，限50名)，滿50,000元送5,000 momo幣(限量50名)。

(工商 )