花蓮玉里鎮三民里開發區，靠近秀姑巒溪一處灌溉溝渠，今下午有一輛轎車四輪朝天翻覆，因溝渠水量湍急， 警方與消防人員請水利處人員關掉閘門，降低水位，經吊車將轎車吊起，車廂未發現人影，沿著大排向下游搜尋，在距翻車地點約600公尺，找到50歲葉姓男子遺體，確認和車主是同一人，但為何駕車衝入大排？或有其他因素死亡，警方正深入調查，並報請檢方相驗。

下午3點，民眾報案，有一輛銀色小轎車疑衝入大排溝渠，救難人員抵達時，整輛車呈四輪朝天狀態，因溝渠水量湍急，警方、消防人員好不容易試圖進入被水淹沒的車廂查看，並未發現車內有人，為確認，同時間請水利處工作站人員關閉閘門降低水位，並找來吊車，下午近4點將車輛吊起。

大排溝渠流湍急。（花蓮消防局提供／王志偉花蓮傳真）

救難人員調來吊車吊掛，將車輛吊起。（花蓮消防局提供／王志偉花蓮傳真）

車子吊掛，車廂未發現人影，沿大排向下游搜至約600公尺，找到50歲葉姓男子遺體，確認和車主是同一人。（花蓮消防局提供／王志偉花蓮傳真）

救難人員認為事有蹊蹺，持續沿著大排搜索，果然在下游約600公尺處發現一名男性在大排中載浮載沉，撈起後，發現是當地一名50歲的葉姓男子，經查身分，確認就是車主。警方表示，當地是防汛道路，道路算寬廣，為何會發生事故，目前還在調查。

(中時 )