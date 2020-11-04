氣象局預報顯示，明(5)日東北季風逐漸減弱，各地氣溫稍回升，低溫大致在19至22度，局部沿海、空曠地區可能更低一些，高溫部分桃園以北及宜花可以回升到26-27度，其他地區約28-30度，各地日夜溫差較大。另外輕度颱風「閃電」逐漸往西朝巴士海峽前進，強度與路徑仍有變數，氣象局將持續觀察。

氣象局預報員葉致均表示，明天東北季風減弱，降雨較今日減少，以基隆北海岸、大台北東側及宜蘭地區為主，溫度也略回升，清晨低溫約19-22度，白天高溫普遍可達26度以上。

輕度颱風「閃電」今天下午14時的中心位置在鵝鑾鼻東南東方900公里處，近中心最大風速每秒23公尺，瞬間最大陣風每秒 30 公尺，七級風暴風半徑 80 公里，受太平洋高壓增強引導，晚上起逐漸往西朝巴士海峽前進，目前路徑預測仍以通過巴士海峽機率為高，不過路徑及強度仍有變數，氣象局將持續關注。

閃電颱風受太平洋高壓增強引導，晚上起逐漸往西朝巴士海峽前進，不過路徑及強度仍有變數。（氣象局）

周五(6)是通過的關鍵點，受閃電外圍環流影響，屆時台東及恆春半島雨勢轉為明顯，有局部大雨發生機率，另外東半部、南部、北部及東北部也有降雨機率。

另外，周五以前基隆北海岸、東半部、恆春半島及馬祖有長浪出現，周五之後西南部沿海也有長浪發生，將有局部3米以上浪高出現的可能性，沿海及鄰近海域風浪較大，海邊活動或海上作業務必注意安全。

(中時 )