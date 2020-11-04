川普在美國總統大選選票有追上趨勢，導致今天國際原油價上漲超過2％。不過中油認為，疫情影響使油品需求面還是脆弱，美國大選不同人當選，或許會被炒高幾天，但長期油價沒有大漲大跌跡象。綜合研判，原油價年底前應會在35美元到45美元區間擺盪，美國何人當選對長期走勢影響不大。

布蘭特原油期貨價每桶上漲到40.65美元，中油分析，這主要是反映川普在幾個搖擺州選票領先態勢，畢竟傳統印象認為川普支持石油產業，而拜登比較反石油業。另外，不少機構對拜登當選後經濟預測，從原本「短空長多」，悲觀修正為「短中(持平)長空」，這種陰影從股市籠罩到油市。

但中油強調美國大選因素只是其一，事實上，在上週原油下跌幾天後，近日本就有上漲趨勢，這是因為美國庫存原油比預期大減所致。

大選完，中油認為，有可能因為不同候選人當選，例如川普連任，油價被炒作幾天走高，但等到「激情過後」，還是會回到真正需求面。

而現在油品的需求面仍然脆弱，扮演煉製產品關鍵角色的「航空用油」，目前非常悽慘，且被預估要到2024年才會恢復。因此，油價不可能真的大漲。根據綜合判斷，年底前原油價格每桶會在35到45美元之間來回擺盪，對比現在40美元，上下幅度不大。也就是不管美國誰當選，原油價格不會有太大變化。

(中時 )