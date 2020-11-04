行政院院長蘇貞昌今（4）日接見「第29屆國家磐石獎暨第22屆海外台商磐石獎」得獎企業代表。針對我國廠商到國外參展、申請海外專利等事宜，蘇揆要求經濟部及外交部提供協助，並且建立相關制度。

蘇揆表示，經濟部有駐外人員，他也請外交部協助，請各外館蒐集當地經濟、貿易、商務相關資料，並透過經濟部中小企業處等單位提供給國內相關公協會及廠商，讓廠商不用自己查詢展覽資訊。此外，參展廠商在當地的交通，以及攤位所需的大型佈置、現場引導接待等事宜，也請外館提供協助。

蘇揆也說，若廠商要申請海外專利，需要法務及律師等，政府也可以協助，這些都是廠商最需要的，蘇揆強調，希望能夠建立相關制度及SOP（標準作業流程）。

蘇揆強調，去年磐石獎得主建議中小企業信保基金保證手續費降低，他馬上做；現在還對於紓困補貼薪資、補貼中小企業困難，甚至推出各種獎勵措施，因為我們這樣做、做對了，所以現在防疫成功，紓困有效，振興做出亮麗成績。

蘇揆指出，台灣第三季經濟成長率概估3.3％，其他亞洲四小龍國家還都是負數，台灣不僅是亂世中的福地，更是紓困有效、振興成功。台灣在這次疫情中被世界看到，土地不大、人口不多，卻是小而堅強、堅韌之島，蔡總統都登上《時代雜誌》（TIME）封面。

蘇揆也提及，磐石獎得獎者成功的事蹟，可透過網路等方式分享，「台上十分鐘，台下十年功」，他們成功的故事可激勵很多人，並且傳承下去，例如在座「海外台商磐石獎」得主陳五福董事長在日本30年，也有很豐富的故事，這才是設立「國家磐石獎」的意義跟目的。

與會的全國中小企業總會李育家理事長表示，感謝政府對中小企業的支持不遺餘力，去年建議調降信保基金保證手續費，蘇揆馬上做，他還沒有回到總會辦公室就已經協調好，行動力及魄力實在一流，這樣的行政人才，實是國人之福。

高偉精密科技蔡進錩執行長表示，「因為有國家、政府在後面保護著我們」。他要代表中小企業特別感謝政府，不僅加速投資台灣的政策，台灣也因為防疫做得好更讓許多客戶稱羨。客戶更向他反映，「全世界沒有像台灣政府這麼強，他們買不到口罩，但台灣卻買得到；台灣公司更沒有因為疫情關係而缺工或員工不來上班的」。

(中時 )