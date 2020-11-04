警調8月間在台中市連破2起跨境洗錢水房案，該洗錢集團幕後金主為新力旺國際控股集團總裁莊周文，他身價數百億、政商人脈雄厚，疑因搜索行動洩密，聞風落跑，檢警持續追查他的行蹤，晚間已在彰化落網，警方將進一步追查涉洗錢案情。

刑事局國際科偵辦「跨境洗錢水房」經連月蒐證，會同彰化警方在8月5日前往中市忠明南路一處辦公大樓破獲疑似經營「洗錢水房」，於11日公開宣布偵破，該洗錢水房自今年起洗錢金額逾10億元人民幣，高達新台幣40多億元。

台中地檢署指揮刑事局中打偵辦該起大型賭博、洗錢組織案件，8月中旬收網，帶回涉案邱姓男子等18人，傳出集團幕後金主疑為台中市新力旺國際控股集團總裁莊周文。

但莊周文在收網行動前，可能得到風聲並未到案，檢警追查莊的行蹤，一度傳出他已偷渡到新加坡、馬來西亞等國，今天晚間傳出已在彰化落網，警方低調證實。

據了解，八月中旬警方查獲該洗錢水房兩處據點，今年以來疑已洗錢逾50多億，單日洗錢金額高達上億、手續費高達3％，外加賭客賭資收益驚人，尤其南部據點經手洗錢更上百億。

(中時 )