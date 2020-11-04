南投縣埔里鎮人口僅8萬人，而小小的藍城里人口更是只有千人，居民多數務農；在農田阡陌間，卻隱身一間藏書多元的籃城書房，負責人是嘿媽和梓頎，遠離人口集中的商業區，他們認為即使小鎮也應該「熱愛看書」，廣邀在地人撰寫地方特色主題並彙集成書，戮力於地方發展。

嘿媽是藍城書房的老闆，「嘿！Mom！」原本只是稱呼熟客打招呼的暱稱，後來成了朗朗上口的綽號。他過去在大學教語言學，居住在埔里多年，深愛這裡的風土民情，退休後他看上藍城這個在埔里盆地中心的小社區，毅然決然以此為發散點，打造一間屬於地方、有親切生活感的書店。

負責書房大小事務的是店長王梓頎，他說書房的選書多樣，有經典著作、有功能性、有知識型、有小說，滿足不同讀者的需求；更少不了籃城社區的地方文史作家著作，和書店邀稿來的獨立出版品。他認為無論何種閱讀，都能夠廣納百川，看多了理解力和同理心就大了，這就是閱讀的力量。

「看書即生活」，是嘿媽和梓頎異口同聲的理念，埔里在地文化有歷史、有生態亮點，他們秉持著喜愛大埔里的心，努力把這裡的特色用文字表現出來，從認識到推廣的過程，他們冀望更多人透過閱讀，認識所生活的土地之美。

(中時 )