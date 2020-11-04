全世界絕大地區仍深陷疫情蔓延，台灣新創事業卻有絕佳條件，大步登台向千名千位投資人與合作夥伴自我介紹！新創加速器SparkLabs Taipei今（4）日舉行DemoDay 4，SparkLabs Taipei 管理合夥人邱彥錡表示，創業家們在防疫成功的台灣，打造獨一無二的立足點，並緊扣遠距、電商、5G製造等後疫情時代看好的趨勢主題。

8組新創團隊在SparkLabs Taipei DemoDay 4中登台，邱彥錡指出，此次創業含蓋兩個產業大趨勢「遠距」和「製造」，跟上全世界產業的數位化、遠距、智慧化發展，第四屆團隊從 PenguinSmart 的遠距醫療開始，進入到電商：Tresl 的行銷分析、EMQ 的跨境匯款、Pickupp 的商品物流、OakMega 的客服溝通，都是在後疫情時代看好的發展趨勢。

主辦單位今天亦為新創團隊帶來許多國際企業導師，如Appier 共同創辦人暨營運長 Winnie Lee，Kinetik 執行長 Jameson Hsu，哈佛商學院企管教授 Laura Huang等，以及數位近期回台定居的國際創業家。邱彥錡表示，疫情期間台灣提供相對安全穩定的環境，吸弔許多在海外成功的創業者回台居住，SparkLabs Taipei因此有更多機會促進多國交流、組成多元背景團隊。

SparkLabs Group源自矽谷，旗下擁有 SparkLabs創業加速器與 SparkLabs Global Ventures創投基金。在全球擁有矽谷、香港、首爾、新加坡、澳洲等 10 個據點。SparkLabs Taipei為最早進駐科技部台灣科技新創基地 (TTA) 的新創加速器，成立兩年來，共投資26個新創團隊，其中22組為台灣團隊。SparkLabs Taipei 創投基金，由中國信託金控領投，跟投比率達到80％，跟投的創投基金包含國發基金、日本 NEC、Hive Ventures 蜂行資本等。

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