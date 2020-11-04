全球第二大排碳國美國4日正式退出巴黎氣候協定，實現美國總統川普多年來的承諾。不過大選結果將決定美國退出協定多久，因為民主黨總統候選人拜登表示，若贏得大選將重新加入巴黎協定。

聯合國氣候變遷綱要公約（UNFCCC）執行秘書艾斯皮諾薩（Patricia Espinosa）表示，美國退出將讓全球達成巴黎氣候協定目標的努力形成缺口。

艾斯皮諾薩亦表示，美國仍是UNFCCC的一員，UNFCCC將做好準備，協助美國重新加入巴黎氣候協定。

川普在2017年6月首度宣布有意讓美國退出2015年通過的巴黎氣候協定，稱該協定削弱美國經濟。但受限於聯合國規定，美國得等到2019年11月4日才能申請退出，展開費時一年的退出流程。

巴黎氣候協定共有197個簽約國，美國是唯一一個退出協議的國家。美國前總統歐巴馬矢言在2025年前，讓美國的排碳量較2005年的水準減少26％至28％。

拜登在美國大選前表示，贏得大選後將帶領美國重新加入巴黎協議。拜登提出2兆美元經濟轉型計畫，打算在2050年前達到淨零溫室氣體排放量。

在美國退出巴黎協定生效之際，代表歐洲和美國投資人的「氣候變遷機構投資人團體」（IIGCC），呼籲美國儘快重新加入巴黎協定，以對抗天氣變遷。該團體的投資人包括全球最大資產管理公司貝萊德集團（BlackRock），合計管理33兆美元資產。

IIGCC警告，退出巴黎協定恐讓美國在創造潔淨經濟的競賽中屈居下風。IIGCC執行長菲佛（Stephanie Pfeifer）透過電子郵件表示，重回巴黎協定將傳達重要政策信號，協助開啟額外投資人資本，支援美國重要產業創造就業，並推動永續成長。

(工商 )