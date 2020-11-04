高雄市仁武警分局澄觀派出所長薛冠洲，因10月12日凌晨處理完釣蝦場糾紛案後，在回到派出所的途中感到身體不識，一度失去呼吸心跳，所幸，他經送醫急救，已無大礙。高雄市警察局長劉柏良11月4日下午到他家探望。

劉柏良4日下午5時，至梓官區薛冠洲的住家探視，岡山警分局長王世芳、仁武警分局長蔡文峰陪同。劉柏良祝福薛冠洲早日康復，返回工作崗位，繼續為高雄市治安打拼，讓高雄成為宜居城市。

薛冠洲日前經緊急送醫開刀，裝了2根支架，在高榮的全力醫治下，加上警方同仁、民眾集氣，薛冠洲的情況逐漸穩定，日前已經出院，回家休養中。

劉柏良表示，社會環境日趨複雜，致犯罪案件類型改變，警察維護治安任務日益艱鉅，導致警察的工作壓力倍增，人民保母忙於守護治安，自身安危與健康也得留意萬分，並鼓勵員警正當休閒及運動，調養身心健康。

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(中時 )