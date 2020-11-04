美國大選昨日投票，雖然尚有部分州通訊投票選票未開完，無法正式確定選舉人票歸屬，但一路在民調中落後的川普卻在多數搖擺州領先，對此淡江大學國際事務與戰略研究所副教授黃介正分析，這顯示許多美國人面對新冠肺炎疫情時與台灣人的思維不同，更看重經濟問題。

黃介正在參加信民兩岸研究協會舉辦的座談會中指出，這次選舉民主黨既無法在經濟議題上提出榮景，也無法保證執政後傳統民主黨的大政府、社福理念可以讓股市景氣維持，經濟因素導致許多人仍投給川普，他有些幫企業操盤的美國朋友認為川普若落選他們就會失業，因為股市會崩盤。

另外黃介正表示，許多美國人面對新冠肺炎疫情的思維顯然跟台灣人不同，台灣有全民健保不會讓人民生病無法去看病，但在美國許多人工作量銳減後就面臨下個月帳單付不出來的問題，寧可政府恢復經濟活動，他們會擔心，如果主張解封、強力帶動經濟不要怕疫情的川普下台後，可能會讓他們失業更久。

黃介正還分析，不管是由川普或拜登完全執政，對中國大陸政策都將由總統主導，川普若連任還是需要推動第二階段的對外貿易協議，台灣民眾不要期待過去一年半美國強烈對抗大陸的情勢會持續上揚，應該會趨緩。

黃介正指出，911事件後，美國花了十幾年花了大量兵力與金錢在中東，美國國力被大陸追趕，許多美國人民認為大陸是威脅，重點不是大陸是否有對美國搞諜報、滲透、偷科技，而2018年大陸修憲，取消國家主席連任限制，導致過往幾十年來希望透過交流讓大陸脫離一黨專政的想法在美國政壇一去不返，如今兩黨對中國大陸政策有一定共識。

(中時 )