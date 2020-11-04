行政院院長蘇貞昌今（4）日接見國家磐石獎暨第22屆海外台商磐石獎得獎企業代表時表示，中小企業是台灣企業的骨幹及典範，政府防疫成功，紓困有效，振興做出亮麗成績。他指示經濟部及外交部就我國廠商到國外參展、申請海外專利等事宜提供協助，並且建立相關制度。

蘇貞昌指出，經濟部有駐外人員，各外館蒐集當地經濟、貿易、商務相關資料，並透過經濟部中小企業處等單位提供給國內相關公協會及廠商，讓廠商不用自己查詢展覽資訊。此外，參展廠商在當地的交通，以及攤位所需的大型佈置、現場引導接待等事宜，也請外館提供協助。若廠商要申請海外專利，需要法務及律師等，政府也可以協助，這些都是廠商最需要的，院長強調，希望能夠建立相關制度及SOP（標準作業流程）。

蘇貞昌說，受新冠肺炎疫情衝擊，全球已超過4,700萬人確診、120萬人死亡，全世界都在鎖國、封城；反觀台灣在雙十節仍有50萬人聚集觀看國慶煙火，並舉辦全民運動會等活動，完全正常生活，這是亂世中的福地、政府的效率，這就是「有政府、會做事」。

蘇貞昌強調，去（108）年磐石獎得主建議中小企業信保基金保證手續費降低，他馬上做；現在還對於紓困補貼薪資、補貼中小企業困難，甚至推出各種獎勵措施，因為這樣做、做對了，所以現在防疫成功，紓困有效，振興做出亮麗成績。

蘇貞昌說，台灣因應新冠肺炎疫情，口罩日產能由188萬片提升至2,000萬片；「口罩實名制」從七天二片到14天九片，使口罩不僅自足，且能幫助國外友人，台灣被看見、肯定及羨慕。不僅如此，政府超前部署，紓困做好，推出振興經濟三倍券，今年7月到9月百貨業、零售業較去（108）年成長，而且比去年沒有疫情時更好。反觀日本發現金，卻是銀行存款增加，百貨及零售業業績萎縮。

蘇貞昌說，台灣第三季經濟成長率概估3.3％，其他亞洲四小龍國家還都是負數，台灣不僅是亂世中的福地，更是紓困有效、振興成功。台灣在這次疫情中被世界看到，土地不大、人口不多，卻是小而堅強、堅韌之島，蔡總統都登上《時代雜誌》（TIME）封面。

蘇貞昌說，因為蔡總統擅長國際貿易談判，我們才會超前部署台商回台的準備，現在「投資台灣三大方案」總投資金額約1.1兆元。此外，Google要在台灣設立第三座資料中心，微軟也宣布投資台灣新計畫，要在台灣投資3,000億，創造3萬個就業機會。

(工商 )