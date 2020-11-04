鮮活果汁-KY（1256）4日公告2020年10月合併營收為新台幣2.51億元，年增30.75％，創下同期新高；累計前10月合併營收29.58億元，年減幅已縮小至2.34％。如以原幣（人民幣）來看，累計前10月合併營收已正成長3.3％。

針對成長動能，鮮活表示，公司持續開發新品、拓展新客戶，帶動業績增長，特別是「後疫情時代」，大型連鎖餐飲業者恢復營運正常化的腳步較快，加上公司產品組合優化效益顯現。

鮮活指出，10月合併營收較9月減少，主要是因應中國大陸十一長假，客戶提前於9月啟動備貨，加上時序入秋，飲品需求逐漸進入淡季所致，此屬產業常態，但公司仍持續配合客戶升級開發口感顆粒，提供不同風味、形狀、顏色的產品，優化產品組合。

鮮活並指出，今年受疫情影響，中國大陸的現調飲品巿場亦受到衝擊，其中，大型連鎖餐飲系統客戶恢復營運的速度較快，搭配新式茶飲的發展有較好的表現，加上鮮活為客戶提供客製化需求，協助客戶在通路上維持獨特性，都是競爭優勢，未來公司也將持續開發新品及拓展新客戶，期營運穩健發展。

(工商 )