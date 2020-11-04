2020年第三屆「華人公益節暨公益金傳獎頒獎典禮」於4日舉辦，並邀請前總統馬英九頒獎，全程採線上直播方式與廣大海外華人分享榮耀。本屆由富士達保險經紀人董事長廖學茂連續三年獲頒「華人公益企業人物金傳獎」，富士達保險經紀人公司二度獲頒「華人公益企業金傳獎」。

富士達保經善盡企業社會責任，公益參與不餘遺力，特別重視人才培育，長期以行動支持金融保險知識推廣以及高等教育發展，為提高台灣人才競爭力盡一份心力。

富士達保經成立至今13年，長期關注社會議題並實際響應各式公益活動。今年雖受肺炎疫情影響，但富士達熱心公益仍不間斷，特別印製上萬多份「口罩收納夾」交由業務同仁免費贈送給民眾，協助落實防疫工作，並主動關心所有客戶提供專業保險服務與溫暖陪伴。要讓口號「富士達是您一輩子最溫暖的朋友」化為最實際的貼心感受。

蟬聯三屆「華人公益企業人物金傳獎」的廖學茂身體力行，將「公益」視為終身志業。長年捐款支持財團法人張老師基金會，並於今年擔任董事投入心力協助發展。近幾年，廖學茂更著重於金融保險知識推廣以及高等教育發展，不但擔任東南科大董事捐助善款幫助清寒學子考取證照，也於其任教的朝陽科大成立「富士達保險經紀人廖學茂董事長獎學金」，獎助優秀學子海外壯遊見學，幫助學生提升國際觀與視野。

廖學茂今年當選台大EMBA校友基金會董事後，也立即捐款協助舉辦偏鄉教育活動。此外，廖學茂長期擔任中華保險服務協會理事長，持續推動強制汽機車責任險教育宣導，今年更已完成27所高中及大專院校宣導活動，多達5,000多位學生受惠。

廖學茂董事長說，富士達保經相當重視人才，非常瞭解教育培訓的重要性和必要性。所以我們長期捐款幫助弱勢學子藉由教育翻轉未來，協助優秀學生拓展視野增進能力。希望所有優秀青年都有機會嶄露頭角，未來成為各行各業佼佼者，提高台灣社會整體競爭力。

富士達保經長年榮獲多項肯定，蟬聯六屆「國家品牌玉山獎」、七屆「保險信望愛」等大獎，今年更首度入圍獲得「卓越保險評比-最佳保險經紀人公司獎」，富士達期盼讓台灣社會充滿更多溫暖與愛。

(工商 )