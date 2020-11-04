（臺科大產學長邱煌仁(左)與鼎瑩創業投顧董事長高鼎宸(右)代表簽訂合作備忘錄。 圖／臺科大提供）

為提升學生未來職場競爭力，培訓人工智慧、綠能科技、生技醫療、智慧商務等相關領域新創企業，鼎瑩創業投資顧問公司與臺灣科技大學攜手合作，雙方簽訂合作備忘錄(MOU)，未來將朝向強化科研產業化，協助培育企業取得資金與促進商業開展合作機會。

臺科大與產業連結緊密，與知名企業如台達電子、正崴科技、鈊象電子、研揚科技產學合作，提供數千萬元的經費成立聯合研發中心。臺科大透過與企業的產學合作有助於結合大學的前瞻研究能量和產業的資源，不僅提供學生貼近未來畢業後發揮所學的平台與環境，也讓教師研究跟得上產業的腳步，更讓產業轉型與競爭力提升。

臺科大與輔導多家海內外上市公司的鼎瑩創業投顧攜手，共同培育科技菁英及新創企業。代表簽約的鼎瑩創業投顧董事長高鼎宸表示，鼎瑩致力於基金管理、商業輔導、專案顧問，以各種形式協助有潛力的創業團隊走向國際。此次與臺科大之合作，鼎瑩將成立天使投資基金，助力臺科大新創團隊將科技成果朝產品化、事業化發展。

臺灣科技大學校長廖慶榮表示，導入產學合作及創投資源能有效帶動高等教育健全發展，相信透過與鼎瑩創業投顧簽訂MOU，雙方成為策略發展夥伴將可加速實現此目標。

此外，臺科大未來也將借重鼎瑩創業投顧與經濟部於林口成立的Eagle國際加速器資源，集結最富有的銀行世家羅斯柴爾家族，還有源自歐洲的Sterling Global Capital Investment德林全球資本投資(簡稱SGCI)合作，共同協助臺科大的創業團隊布局全球，提升國際競爭力。

臺科大創新育成中心從2011年起，已經九度獲經濟部中小企業處評定為績優創育機構，2017年獲得亞洲育成協會評定為AABI亞洲最佳育成中心，2019年榮獲CBIA年度育成中心的獎項肯定，培育企業獲獎無數。

(工商 )