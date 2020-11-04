美國總統大選開票作業正式展開，現任川普力拚民主黨候選人拜登，誰會當選？前美國共和黨亞太區榮譽主席方恩格表示，拜登在很多搖擺州，當選機會比較高。

方恩格在政論節目《鄭知道了》中表示，拜登在很多搖擺州，就是領先。所以我們不用看全國性民調，按照目前的情況，拜登的機會是比較高。但是也不能排除，川普會連任成功。

方恩格認為，若像上一次大選，賓州、威斯康辛、密西根等關鍵州投給川普的話，川普就會連任成功。不過拜登走的路線是中間，比較寬的路，若他沒有贏得賓州，但若還有其他搖擺州，他就會當選。

方恩格指出，此次美國大選，不需要300張選舉人票，只要270張票就好了，所以兩個候選人都有可能，目前真的看不出來誰會當選。4年前我們覺得民調很可靠，顯示希拉蕊會當選，結果很多民調都是在誤差之內。這一次也一樣，這麼多關鍵州，佛羅里達州、德州、喬治亞州、賓州；阿拉斯加州是一個深紅州，不會投給民主黨，但現在民調也很接近，都是在誤差範圍內。

(中時新聞網)