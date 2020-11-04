川普自稱贏得選舉，不過前國安會祕書長金溥聰認為，民主黨鼓勵通訊投票，目前很多票尚未開出來，拜登仍有很大機會翻盤。前副總統呂秀蓮則表示，美國大選後，兩岸關係可以重新思考，建議大陸把「一個中國」改為「一個中華」，「兩岸統一」改為「兩岸統合」，讓雙方可以做更多交流和溝通。

「少康戰情室」節目今天邀請金溥聰與呂秀蓮分析美國總統大選選後情勢，儘管川普自稱當選，但金溥聰表示，搖擺州裡面像是賓州等，選擇郵寄的選票非常多，這部分兩黨策略從一開始就不同，共和黨要求選民到現場投票，民主黨則提倡提前投票或郵寄投票，這些郵寄的選票可能以支持拜登的居多。

他說，民主黨最初認為部分搖擺州拜登可以大勝，但開出來的結果確實不符他們的預期，但現在還有很多郵寄選票尚未開出來，拜登還是很有可能翻盤。

對外界擔心中共可能會趁機對台灣採取不利的舉動？金溥聰指出，有人說中共希望川普當選，這不是沒有道理的，因為川普上台之後，美國人在國際的形象上大幅滑落。

他認為，不管民主黨或是共和黨，對中共的政治立場基本上不會差距太大，只是方式不同也各有利弊，像川普這樣硬幹的，對台灣也不見得是壞事，但也不要太高興，因為沒有白吃的午餐，要考慮帶來的後遺症，像是兩岸之間關係的惡化等等。

呂秀蓮則希望，如果美國總統換人做，能夠影響北京，讓北京重新思考不要把美台關係解釋成台灣是「以疫謀獨」去升高軍事行動。中國大陸現在境內有疫情、水災、糧荒，人民生活應該很苦，如果兩岸關係可以鬆弛一點，不要增加敵意，對兩岸人民都好。

她說，她最近要發表一本書，提倡「雙兩岸關係」，過去提到「親美」就是「反中」，「親中」就是「反美」「我覺得這樣不對」，台灣跟中國大陸之間的兩岸關係要化解歧異，希望兩岸當權者和民間大家能思考「遠親近鄰」這四個字，重新定位台灣跟中國大陸的關係，這樣很多策略，很多事情都可以改變。

她也建議大陸當局可以把「一個中國」原則改為「一個中華」，「兩岸統一」改為「兩岸統合」，讓雙方可以做更多的檢討、交流和溝通，來討論未來兩岸如何統合。

另一方面，呂秀蓮也主張不要放棄跟美國的關係，要「親美也親中」，並倡議台灣跟日本、南韓，加上美國、加拿大等太平洋周邊各國合作成立「民主太平洋聯盟」，彼此統合將優勢發揮出來。

(中時 )