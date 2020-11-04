又有一家海外品牌宣布將撤出台灣！在日本擁有逾200家門市的「天丼TENYA」，今臉書發表聲明：台北車站周邊的和億商場店，已於10月31日結束營業；微風南山店、微風北車店，也將在11月30日前完成撤櫃，正式退出台灣市場。

受疫情影響，日本經營環境險峻，評估後只能收掉海外據點。離「天丼TENYA」2018年來台成立首店，距今不過兩年光景；當年更喊出2022年要開出25家直營門市、前進中南部拓點，不料不敵疫情，黯然離台。

「天丼TENYA」強調，開店至今營收及獲利均相當穩定，但考量國内外事業結構調整，不得已忍痛撤離。感謝舊雨新知一直以來的支持與愛護，期待未來天丼以更好樣貌重返台灣。

東元集團2018年引進天丼，台灣是該品牌繼印尼、菲律賓、泰國後的第4個海外市場。挾日本第一大品牌形象，打出170元即可享受天丼的訂價策略，一度在日式庶民美食市場投下超級震撼彈。

網友不捨「天丼TENYA」即將離台，紛紛留言鼓勵，希望很快重返台灣，「再也吃不到天丼了」、「這波疫情真的衝擊很多店家」、「討厭的病毒、該死的肺炎」。

(中時新聞網)