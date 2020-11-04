波特蘭自今年夏天起便頻頻出現黑人平權抗議活動。隨著美國總統大選與地方選舉3日同時登場，數百名訴求「黑人的命也是命」的支持種族正義的波特蘭民眾也選擇同日上街抗議。總統大選選情的膠著，更讓波特蘭抗議者情緒激動，他們繞行市區並焚燒國旗，氣氛相當緊張。

報導表示，抗議者由該市東南聚集，隨後展開遊街行程。部分示威者還走到位於市中心的司法中心，該處是抗議警察暴力的主要聚點。部分示威群眾遭警方驅逐，2人遭到逮捕。另有一小群人敲破波特蘭州立大學校設窗戶，當局則宣布抗議人士為非法集會。

當地媒體指出，主張種族正義的抗議人士，長期以來批判總統川普與波特蘭市長惠勒的種族政策。隨著選舉邁入尾聲，惠勒取得壓倒性勝利，而總統大選選情卻呈現膠著，攪動抗議民眾的情緒。1名抗議人士高呼，「川普再贏4年，人民會抓狂」。

這場抗議的訴求為市長應削減警局預算5000萬美元，並用於波特蘭的黑人身上。主辦單位舉行一系列為繞在黑人主題的演講與表演，並設立醫療據點與發放免費食物。抗議者高呼「沒有警察！沒有監獄！完全廢除！」

不過，早在大選前夕，俄勒岡州州長布朗便已「超前部署」，宣布波特蘭都會區進入緊急狀態，並要求國民兵待命。隨著選情膠著，若抗議群眾進一步擦槍走火，波特蘭恐再上演日前的激烈抗爭衝突。

(中時新聞網)