國內外有許多吃素的網紅，在網路上展現健身成果、秀出如年輕時的阿諾史瓦辛格般碩大的肌肉，成效不比一般人差。吃素的人練肌肉、維持肌力容易嗎？該如何做呢？

吃素者練肌肉的3大困難

健身、練肌肉要攝取充足蛋白質。但專家指出，茹素的人要練肌肉可能會碰到以下3種困難：

1. 吃的量可能不夠

如果是全素而非奶蛋素，那麼攝取充足的蛋白質會比一般人困難。Cofit運動營養師張宜婷指出，黃豆、豆製品是茹素者主要的蛋白質來源，需要把蛋的攝取量提高，「例如1支雞腿可以提供28克蛋白質，如果是吃素的人，要喝到400cc的豆漿和一整盒中華豆腐。」豆製品有寡糖和膳食纖維、較易引起脹氣。

有些網紅會用全穀類、堅果種子來補充蛋白質，張宜婷營養師表示，堅果蛋白質含量比較高的有南瓜子30.4克和腰果16.4克，「要注意的是，這些都是以100克來計算，而一般建議一天不要吃超過8～15克，大約是5～8顆，吃那麼多反而會吃到更多脂肪，例如南瓜子吃到100克就等於吃進450～500卡，相當於一天1/4的熱量。」

由於蛋白質含量的差異，原力復健診所醫師王思恒也認為，茹素的人需要更大量的運動來消耗熱量，因為要吃得比一般人還要多才能攝取到相同量的蛋白質。至於在運動選擇上，素食者倒是不需要另外增加訓練項目、多做幾組重訓或增加強度，反而要更重視有氧運動，因為有氧運動才能有效消耗熱量，所以可以增加如慢跑的時間或強度。

2. 吸收率和必需胺基酸種類

除了食物量必須吃更多，植物性蛋白質的吸收率較動物性蛋白質不理想，可能降低蛋白質吸收。此外植物性蛋白質來源會缺乏幾種必需胺基酸，例如黃豆缺乏甲硫胺基酸、米飯缺乏離胺酸，不如動物性蛋白質的必需胺基酸種類完整。

3. 吃到足量碳水化合物可能有困難

補充足夠的碳水化合物對練肌肉也很重要。運動時是消耗肌肉內的肝醣，所以運動前、後要補充足夠的碳水化合物，不然也很可能會消耗掉肌肉。但因為素食健身者在訓練後要吃到足夠的蛋白質，還要補充足夠的碳水化合物有些困難。

素食者可以使用全素的營養補充品來彌補蛋白質的不足。(圖／康健雜誌)

張宜婷營養師舉例，運動完建議要攝取15～20克蛋白質，相當於600cc豆漿或150克毛豆，而碳水化合物則要另外吃到1碗飯（約160克）或200克的地瓜，對食量不大的茹素者來講，要吃好吃滿有些許難度。

整體而言，茹素的人要練肌肉、維持肌力不是做不到，但要比吃葷食的人更注意營養攝取和運動類型。

專家提供2招 素食者也可以練出強肌肉

補充充足蛋白質，對素食者來講可能較一般人難做到，營養補充品就格外重要。MedEx醫適能創辦人蔡奇儒有兩個學員吃素，他們會吃營養補充品，訓練效果都很不錯，「現在坊間有很多為了迎合素食訓練者而推出的營養補充品，素食者可以多加使用，如果可以善加運用營養補給品，不一定要吃到很多食物也可以補充到足夠的蛋白質。」

張宜婷營養師進一步指出，全素食的營養補充品為大豆分離蛋白、豌豆分離蛋白，類似乳清蛋白，可以改善蛋白質食物無法吃太多導致攝取不足的問題，「簡單來說，茹素的人若要有更好的訓練成效，可能要比一般人更依賴營養補給品。」

除了植物性的分離蛋白，蔡奇儒也建議素食者可以補充肌酸和支鏈胺基酸（BCAA），前者是幫助身體的磷酸-肌酸能量系統來應付高強度訓練，後者則是幫助肌肉合成，「這兩個保健品都可以透過化學合成，所以茹素者不用擔心。」

另外是要達成蛋白質互補。由於植物性蛋白質會缺乏某幾種必需胺基酸，因此要用多樣食材來互補。張宜婷營養師指出，這樣的搭配大多是全穀類加豆類，例如黃豆、紅豆和米飯一起煮成黃豆飯、燕麥配黃豆、堅果配全穀類食物等等，就能同時補充碳水化合物和蛋白質。

避免脹氣問題，張宜婷營養師建議可以吃發酵過或加工過的豆製品，如味噌、天貝、豆乾、豆包等等來減少脹氣的機會。

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(中時新聞網)