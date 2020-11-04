全球人資顧問公司韋萊韜悅（Willis Towers Watson）進行台灣雇主年度調查，特別針對新冠疫情的企業應對措施，結果顯示，台灣雇主對於薪酬資源投入更為審慎，25％的台灣雇主預期明（2021）年的調薪率將會降低，以達到管控企業成本，並且提升資金彈性。

調薪率已是許多企業的薪資制度之一，像軍公教人員每年由政府決定調薪幅度。韋萊韜悅4日表示，新冠疫情帶來的變動與市場的高度不確定性，這次調查結果就有超過20％的台灣雇主，預期疫情對於公司的負面影響將延續至未來一年，進而影響雇主們對於員工薪酬更為審慎。

基於薪酬資源發生減少現象，韋萊韜悅人才與獎酬諮詢副總經理暨首席顧問郭千嘉認為，企業更需要做好人才分群，依據關鍵員工族群的需求，聚焦投入，才能讓有限的資源發揮最大的效果。

此次調查結果顯示，50％的台灣雇主依據不同的員工群體，提供調薪、特殊津貼、立即性獎金等差異化獎酬方案，主要差異化目標對象為具備關鍵技能員工、重要工作角色與高潛力員工。同時，20％的台灣雇主也已經針對關鍵人才提供留任計畫，另外有40％的企業雖尚未提供留任計畫但在規劃與考慮中。如何透過差異化確保關鍵績優人才獲得合理的激勵，成為越來越多公司的薪酬與人才策略重點。

韋萊韜悅「2020應對新冠疫情雇主調查」在全球25個國家啟動，目的是協助企業領導者因應疫情有效調整工作、獎酬與員工體驗計畫。此次調查於2020年8月進行，台灣共有75間企業參加，員工人數合計超過19萬人。

(工商 )