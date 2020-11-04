英國超跑製造商麥拉倫（McLaren）撈過界，搶耐吉（Nike）和愛迪達（Adidas）等運動用品大廠的地盤，首度與奢華男士運動服品牌卡斯托（Castore）合作，聯手推出高級運動服。

一些追逐時尚的潮男靚女，不惜砸下200萬美元也要入手一台拉風的麥拉倫跑車，現在運動員花個295英鎊（380美元），就能穿上印有麥拉倫標誌的運動夾克。

麥拉倫3日宣布，與英國頂級運動服品牌卡斯托攜手合作，推出首款「科技型男性運動服系列」。

麥拉倫聲明指出：「每件運動服都是按人體工學剪裁，方便移動且非常舒適，具備優越的吸濕排汗和抗臭功能。可做四面伸展，並有獨特的網狀結構，提升透氣、降溫及通風功能。」

雖說市面上老早有以麥拉倫為品牌的服飾，但推出高端運動服是頭一遭，此系列包含售價65英鎊的T恤。

11月3日起，麥拉倫與卡斯托聯手推出的高端運動服系列，限定在卡斯托實體門市及網站上販售。

不過麥拉倫跨足運動服飾生產，進入的是高度競爭市場，面臨美國耐吉與德國愛迪達兩大運動用品龍頭，以及彪馬（Puma）、安德瑪（Under Armour）、露露檸檬（ Lululemon Athletica）、哥倫比亞（Columbia）等勁敵的強勢競爭。

麥拉倫也不是第一個想插旗時尚界的超跑品牌。2002年，當時仍在美國車廠福特（Ford）旗下的超跑製造商Aston Martin，不務正業生產銀色鑰匙圈、皮製內衣及皮帶等。

(工商 )