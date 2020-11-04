近期因美國總統大選、歐美疫情緊繃、企業陸續公布第三季財報等因素干擾下，全球股市近期表現震盪，國內外股票基金績效也受影響，不過還是有表現強勢的基金，觀察投信發行總共718檔的國內、外股票基金績效表現，其中有15檔基金淨值創新高，24,119位受益人荷包都賺錢。

進一步觀察這15檔基金，清一色都是大中華基金，以今年來績效來看，前兩名都由群益投信包辦，旗下的群益華夏盛世基金51.01％表現最優異居冠，其次群益中國新機會基金49.47％也表現出色。

投信法人表示，陸股在十一長假後表現氣勢如虹，十四五規劃的政策公布以及即將到來的雙十一消費皆帶來投資契機，陸股後市看俏，投資人不妨以定期定額或分批進場的方式適度布局大中華基金。

群益華夏盛世基金經理人謝天翎表示，資金面來看，10月的資金面相對於9月有所改善，主要因為外資結束賣超且融資券額度有所改善，公募基金2020年前9月的發行規模已經超過上波牛市2015年前9月的數據，且偏股以及股票型基金的發行比重提高，持續看到大陸居民財富搬家的效應。

再從宏觀數據來看，10月PMI為51.4％，仍舊維持3月以來的復甦趨勢，其中新訂單以及新出口訂單仍維持高峰，顯示除了防疫物資的出口以外，大陸產品的競爭力提高帶動新訂單數據維持高位，9月社會融資成長13.5％，主要因為政府債券發行連續兩個月處於高峰，其他經濟數據，如9月汽車出貨數據亮眼，帶動社會零售持續復甦。

群益中國新機會基金經理人洪玉婷指出，大陸經濟目前處於轉型的重要時刻，未來不論是在消費升級、工業躍進，或是生活品質的追求，都將是政策及趨勢發展重點之所在，十一長假後市場氣氛改善，接下來的消費旺季動能更可期。

此外，第三季季報整體A股獲利成長，其中汽車獲利恢復成長，帶動主板的獲利由負翻正，建議布局未來受惠於經濟復甦的周期產業以及十四五規劃受惠的綠色能源產業。

(工商 )