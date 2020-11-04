大同新任董事長林文淵4日證實，找曾任中碳前財務處長及總經理特助職務的陳明男出任大同財務長，與大同總經理人事案一併列入大同13日董事會議案。至於外界盛傳三圓建設董事長王光祥將出任尚志資產董事長未討論，尚志資產人事及營運案也未列入這次董事會議案。

林文淵2日出任大同董事長，是大同第1位非林氏家族成員的董座。林文淵表示，延攬具有電機與電腦專長且對大同營運相當了解的專業經理人出任大同總經理，財務長則找他昔日在中鋼集團老戰友陳明男出任，大同總經理及財務長兩項人事案、承認大同第三季及前三季財報，列入13日董事會議案。

外界盛傳三圓建設董事長王光祥有意出任尚志資產董事長，林文淵表示，尚志資產從事土地資產開發，這是王光祥的專長，也尊重王光祥的專業，但未討論過王光祥出任尚志資產董事長人事案，況且還有競業禁止問題，尚志資產人事及營運不會列入這次董事會議案。

(工商 )