一度為台灣瘋買的英國潮牌Superdry，傳出撤台說，唯據百貨業者指出，本周甫接獲香港代理商Bauhaus包豪氏通知代理到期，新代理商是運動盤界的星裕國際，預計明年四月接手Superdry。

在台灣曾是紅極一時的潮牌Superdry「極度乾燥」，包括外套、T恤皆有不少死忠粉絲，對外界傳出品牌撤出台灣，遠百信義A13、台中大遠百等均表示預計11月會撤櫃，代理Superdry的包豪氏僅表示「不方便回應」。

港商包豪氏Bauhaus集團旗下除了代理Superdry之外，自有品牌複合店bauhaus、品牌TOUGH、Salad等，包豪氏自2001年以來持續在台保守展店，自2008年起甫加速展店，十年間以各個品牌進駐百貨通路設據點已高達76家，直至2015年全台家數高達105家，其中Superdry店數達36家，業績也達到最高峰超過14.6億元，唯隔年開始台灣瘦身計畫，最高峰業績14億元仍挺住，但隨著瘦身計畫大力開展，台灣店數逐年減、業績逐年縮，甚至連經營團隊亦縮編，直至今年TOUGH、Salad、Superdry等均大幅縮編，直至八月TOUGH全撤，而Superdry現僅餘四家，本月還會在遠百體系撤二家，至於華泰名品城則要看合約走。

而除了台灣縮編，根據香港財經報導bauhaus截至9月底止第二財季，整體同店銷售按年跌50％，其中港澳地區跌53％，台灣跌16％。總結上半財年，包浩斯於港澳的同店銷售按年跌47％，台灣跌28％，集團合共錄得45％的跌幅。另外，包浩斯單季將零售網絡縮減近四分之一。截至9月底止共經營75間自營實體店舖，其中，有61間店位於港澳，其餘則在台灣，顯示台灣當時還有14家店，而中國大陸內地則在今年初即已宣布撤出中國大陸。

(工商 )