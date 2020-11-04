LVMH集團旗下法國精品GIVENCHY（紀梵希）全台唯一店微風信義門市4日晚傳出熄燈消息，而據微風集團證實，紀梵希微風信義門市是全台唯一一家店，此次合約到期暫時告別台灣，主要是形象重新調整，未來仍有機會重返台灣。

紀梵希全台僅有的微風信義門市4日最後一夜將暫時熄燈，微風指出，紀梵希合作五年，且與微風信義的客群相當符合，在形象策略上需要重新調整前提下，暫時關閉店面。

事實上，為了跟進老大哥LV走向潮派，紀梵希才邀來潮流品牌1017 Alyx 9SM創始人Mattew Williams、也是創造Lady Gaga「生肉裙」掀熱話題的設計師擔任紀梵希創意總監，一向在市場營銷上不惜血本的LVMH集團並未為新創意總監Mattew Williams舉辦服裝秀，又或許正處於形象策略調整期，台灣僅有一家店先關閉再評估開店可行性。

(工商 )