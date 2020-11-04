美選勝負糾纏未定！川拜先後露面嗆必勝！ 動盪持續至6號？《頭條開講》完整版 2020.11.04 周玉琴 戴錫欽 黃暐瀚 宋文笛 李俊毅 黃子哲 賴岳謙

美國總統大選進入開票階段，目前拜登在選舉人票數上領先，而川普則在多個搖擺州領先，因此大選勝負仍舊未定，但值得注意的是，在這次選戰中，川普再度拿下佛羅里達。澳洲國立大學亞太學院講師宋文笛分析，這和佛羅里達州的人口組成有關，有錢的退休白人和古巴裔移民比較支持川普和共和黨。

宋文笛4日在政論節目《頭條開講》中表示，大家認本來為拜登在佛州有機會，但佛州人口是有個增長最快的兩個族群，一個是比較有錢的白人，因為佛羅里達天氣好，他們老了退休之後會去置產和生活，而他們在經濟上不喜歡重稅的民主黨，在價值觀也偏向保守，所以他們往往比較親共和黨。

宋文笛指出，佛州另一個增長速度比較快的族群是拉丁裔，但佛羅里達州的拉丁裔和其他地方不一樣，佛州的拉丁裔有很高比例是古巴裔移民，古巴是共產國家，所以從那邊逃出來的古巴移民，反共情緒非常強，而傳統上共和黨是屬於外交鷹派，所以這些人會去投給川普。

至於西南邊的州，像新墨西哥、亞利桑那、內華達的拉丁裔，是墨西哥裔非常多，而民主黨也希望他們能偏向支持自己，而且川普之前的發言也讓他們很不爽。

不過，宋文笛認為，這次很多人也期待拉丁裔會投給拜登，但川普這次戰術運用得宜，提名巴瑞特（Amy Coney Barrett）擔任大法官，這等於川普和拉丁選民交心，表示有紹到他們的偏好和認同，而現在看來好像有一定程度的發酵，但要開票完之後才知道具體結果。

(中時新聞網)