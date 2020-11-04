美國大選進入計票尾聲，根據目前票數統計，拜登贏面較大。周三美股一開盤上漲逾200點，標普500上漲逾1%，在科技股帶動下，那指大漲近3%。四大科技股皆大漲逾3%，Facebook漲逾6%。

截至台北時間4日晚間10點40分左右，道瓊指數上漲91.31點或0.33%、暫報27571.34點；那斯達克指數上漲262.01點或2.35%、暫報11422.58點；標普500指數上漲37.98點或1.13%、暫報3407.14點。

至於5大科技巨頭，蘋果上漲3.03%；Alphabet(GOOGLE)上漲3.93%；微軟上漲3.35%；Facebook上漲6.31%；亞馬遜上漲4.44%。台積電ADR上漲0.95%。

目前美國大選開票已近尾聲，最新消息顯示，拜登在威斯康辛州的票數領先，目前開票率已經達到95%；目前拜登得票率為49.38%，川普為49.14%，該州擁有10票選舉人票。除去幾大搖擺州仍在激烈競爭以外，其他州基本大局已定。

至於比較膠著的搖擺州有密西根州、賓州、北卡羅來納州及喬治亞州，且四州均是川普呈領先優勢，而內達華州拜登贏面較大，川普已經在剛剛結束的講話中宣布勝利，只是民主黨人表態一定要等到最後一張票開出才算結束。

此外，美國民主黨希望藉助大選掌控參議院的希望逐漸破滅，幾位地位並不牢固的共和黨現任議員，包括愛荷華州的JoniErnst和蒙大拿州的SteveDaines成功地抵擋住了財力雄厚的民主黨人的挑戰。雖然仍有六個參議院席位未決，民主黨要想贏得其中三個，從而獲得掌控參議院的至少50個席位也是難上加難。

ADP 周三(4日)發布最新「小非農」就業報告，美國私營企業10月新增就業人數近37萬人，遠遜於預期和前值。報告指出，10月私營企業新增就業人數報36.5萬人，遜於市場預期的 73.8 萬人，前值則自74.9 萬人上修至75.3萬人。

(中時新聞網)