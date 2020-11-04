字節跳動擬入股上交所上市的數位閱讀企業掌閱科技，一旦交易完成，將成第三大股東。

澎湃新聞報導，掌閱科技4日晚間公告，字節跳動旗下公司北京量子躍動科技公司擬入股4,505萬股，該股份占掌閱科技總股本的11.23％，交易完成後將成為其第三大股東。雙方一致同意，本次股份轉讓價格確定為每股人民幣（下同）24.42元，不低於本協定簽署日前一個交易日的上市公司股票收盤價的90％，股份轉讓價款總額為11億元。其中應支付給掌閱科技實際控制人張淩雲、成湘均的轉讓價款各為5.5億元。

公告稱，本次權益變動前，掌閱科技實際控制人成湘均、張淩雲合計持有公司2.38億股股份，占公司總股本的59.31％。本次協議轉讓後，成湘均和張淩雲合計持有股份48.08％，仍為公司控股股東及實際控制人。

北京量子躍動科技為字節跳動的全資子公司，經營範圍包括技術開發、技術諮詢、技術服務、技術推廣、技術轉讓等。

工商資料顯示，掌閱科技於2008年成立，於2017年9月21日登陸上交所。公司主營業務為互聯網數位閱讀平台服務、版權產品業務，掌閱iReader閱讀器是掌閱的主打產品。

值得注意的是，本次協議轉讓完成後，量子躍動將成為持有掌閱科技5％以上股份的股東，並向掌閱科技提名一名董事，量子躍動將成為掌閱科技的關聯法人。

(工商 )