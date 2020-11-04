這次美國大選除了決定誰將入主白宮，國會兩院也陷入激戰。根據多家外媒報導最新開票結果顯示，民主黨目前在眾議院居於領先地位，不過參議院兩黨則僵持不下、陷入膠著狀態。

今年國會選舉眾議院所有435席、參議院三分之一席次都將面臨改選。不過外界更關注的是已握有眾院控制權的民主黨，能否在這次大選收復已被共和黨掌控6年的參議院。

然而據最新開票結果，民主黨能否重掌參議院還是未定之數。共和黨參議員葛拉漢（Lindsey Graham）與恩斯特（Joni Ernst）在南卡羅來納州與愛荷華州的連任戰役都已告捷，此外它在阿拉巴馬州還擊敗對手，奪走民主黨的席次。

不過民主黨在科羅拉多州則有所斬獲，前科羅拉多州州長希肯魯伯（John Hickenlooper）打敗共和黨參議員賈德納（Cory Gardner），當選科羅拉多州參議員。直到目前共和黨與民主黨都各自在參議院取得47席，尚未公布開票結果還有北卡羅來納、喬治亞與緬因州等。

在尚未進行改選前，共和黨在參議院100席位中握有53席，民主黨則為47席。若民主黨欲奪下參議院掌控權，將取決於拜登當選總統，民主黨只要再增加三席到50席，就可掌控該院多數席次，因為副總統在參議院占有一個席位。

另外在眾議院方面，民主黨則暫時以189席領先共和黨的181席。當中洛杉磯兩位華裔國會眾議員，趙美心劉雲平雙雙連任，知名太空人馬克凱利也成功叩關，成為新科眾議員。

雖然眾議院開票結果還未完全底定，但議長裴洛西稍早表示，她對於民主黨能繼續堅守眾議院多數席次深具信心。

(工商 )