中華電信Hami書城迄今已陪伴讀者滿11周年，經統計，截至2020年9月，Hami書城閱讀人數，相較2019年成長1.3倍。

慶祝11周年，Hami書城推出全站消費滿百元抽iPhone 12 128GB（價值28,500元），累計消費金額愈多，中獎機率愈高。

另同步推出全館電子書5折起，多款暢銷書如《深度工作力》、《情緒賽局》等推出99元回饋價、申辦Hami書城月讀包149元，可享7-11現抵券50元。

中華電信Hami書城最受青睞的「月讀包」擁有近10,000本電子書刊與暢銷書籍，包括工商、中時、自由、聯合等主要報紙，以及商業周刊、鏡週刊、哈佛商業評論、美麗佳人等橫跨商業、管理、旅遊、時尚各領域的熱門雜誌及知識有聲書。

另也推出5G客戶獨享Hami書城業界首創的AR書櫃，提供沉浸式AR電子書的月租平台，打造創新的AR行動閱讀體驗，更結合AR擴增實境技術，獨家提供如攝影大師黃天仁親授美女攝影撇步的《bestie閨蜜 孟潔×菲菲 數位寫真》，近期超受歡迎的量販女王－何默真導讀《來自日本NHK打造健康身體的食材大全》等AR真人現身說法的好書內容。

(工商 )