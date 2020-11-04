根據加州第22號提案公投結果顯示，叫車與餐飲外送公司的司機不受加州新勞工法限制，代表叫車服務業者優步（Uber）與Lyft無需將旗下司機列為正式員工。

優步、Lyft、餐飲外送業者DoorDash、優步旗下美食外送平台Postmates，以及雜貨配送業者Instacart，為了避免加州新勞工法案造成公司成本攀升，集資發動公投，尋求讓業者繞過新勞工法案，不將司機歸類為正式員工。

上述仰賴零工經濟的業者合力出資約2億美元，發動美國州史上最貴公投，結果也如企業所願。在開票逾六成時，58％的選民支持企業，42％反對。

公投結果對加州政府而言是一大挫敗。加州於2019年通過新的勞工法案，要求叫車與餐飲外送業者必須將司機列為正式員工，享受正式員工的福利，例如最低工資、帶薪病假，和失業補助等。

然而共享經濟業者的商業模式是倚重獨立承包商，壓低勞工成本。在勞工法於2020年1月1日生效後，上述業者沒有一家將司機轉為正式員工，而是齊力出資推動公投。

上述共享經濟業者目前並無獲利，將旗下為數眾多的司機列入正式職員將進一步打擊業績，並開啟先例讓美國其他州跟進，因此業者奮力抵抗，捍衛營運模式。

叫車與餐飲外送公司近幾個月大打廣告並通知司機，表示只有少數人會受雇為員工。司機減少意味著等待時間拉長，勞工成本攀升也將導致車資和價格上揚。

不過業者亦承諾，若是公投過關，公司將推出保障司機的新措施，包括提供每周至少工作15小時的司機健康保險和職災保險等。

(工商 )