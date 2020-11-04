檢警調8月間在台中市連破2起跨境洗錢水房案，該洗錢集團幕後金主為新力旺國際控股集團總裁莊周文，他身價數百億、政商人脈雄厚，疑因搜索行動洩密，聞風落跑，檢警持續追查他的行蹤，4日晚間在彰化落網，同時逮捕數名手下，莊拒絕夜間偵訊，警方正進一步釐清案情。

檢警調破獲中市跨境洗錢水房集團，幕後金主疑為身價百億的莊周文，案發後不見人影，由於他擁有海、陸、空三種頂級交通工具，傳出他已偷渡到新加坡、馬來西亞等國家。

與他相熟的友人則透露「找個地方去沈思一段時間」，但今天下午5點多在彰化落網，經專案小組追查監控，趁莊周文搭乘朋友駕駛的租賃車出現在彰化地區，在他下車之際火速上前逮人。

刑事局國際科偵辦「跨境洗錢水房」經連月蒐證，會同彰化警方在8月前往台中市忠明南路一處辦公大樓破獲疑似經營「洗錢水房」，於11日公開宣布偵破，該洗錢水房自今年起洗錢金額逾10億元人民幣，高達新台幣40多億元。

台中地檢署指揮刑事局中打偵辦該起大型賭博、洗錢組織案件，8月中旬收網，帶回涉案邱姓男子等18人，傳出集團幕後金主疑為台中市新力旺國際控股集團總裁莊周文。

但莊周文在收網行動前，可能得到風聲並未到案，檢警追查莊的行蹤，一度傳出他已偷渡到新加坡、馬來西亞等國，今天傳出已在彰化落網。

莊周文為人四海、出手大方，結識各界政商名流，而且人脈廣及海外，在東南亞發展有成，還獲得多個皇室冊封，曾被馬來西亞元首冊封、獲頒柬埔寨國家勛爵殊榮，並在印尼大皇宮受印尼國王冊封為王子，躲藏2個多月後，還是難逃法網。

(中時 )