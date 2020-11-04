韓國聯合參謀本部表示，軍方已找到在江原道東部前沿地區，越界南下的一名北韓平民，他可能是名脫北者，也是逃亡北韓的人。江原道在韓國最西邊。

防衛世界(Defefnse World)報導，該男子可能是沿著海岸南下的，他在邊界東部被韓國軍方的監視系統發現。軍方很快展開了搜查行動，在邊境護欄的韓國一側找到他。

韓國參謀聯席會議在聲明說：「我軍在上午9:50左右，安全地抓獲了該名男子，我們將與其他單位一起對這名男子進行調查，包括他如何越過邊界，以及他的目的是否是投奔自由。」

在搜索行動中，韓國搜查部隊進入「珍島犬 」警報，這項警報是為了應對北韓武裝游擊隊的入侵滲透戰而發出的。在確定跨界者只有1人以後，警報就解除了。

珍島犬 是韓國的「國犬」，在2005年獲英國育犬協會的正式登記，列入了世界級名犬的行列。

9月，有一名南韓人試圖逃到北韓，結果被北韓守軍所殺。首爾方面指責北韓殺害這位試圖叛逃到共產主義國家的平民。北韓領導人金正恩之後回應表示，「對此令人不愉快的案件，感到非常遺憾。」

據報導，自韓戰結束以後，歷年總共有3萬多北韓人出於政治和經濟原因逃往韓國。至於韓國人「北歸」逃去平壤的情況並不常見。

(中時新聞網)