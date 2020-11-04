受到新冠疫情波及，不僅限制了民眾的行動，也改變了民眾的消費習慣。繼六月美加地區關閉600家門市後，連鎖咖啡龍頭星巴克（Starbucks）近日宣布將再關閉200家門市。

綜合外媒報導，星巴克近日宣布，在2021年之前，將關閉美國和加拿大共各100間門市，在這之前，星巴克才宣稱將關閉美國400間門市和加拿大200間門市。計畫關閉的200間門市主要集中在密集的城市。

報導指出，星巴克首席執行長約翰遜（Kevin Johnson）表示，受到新冠疫情影響，人口往郊區移動，該公司發現，民眾的購買量有從市中心移轉到郊區的趨勢。

星巴克執行副總裁兼首席財務官Patrick Grismer則指出，星巴克雖然將關閉200間門市，不過也預計2021年，將在國際市場開設近1300間新門市，關閉舊的門市，只是為了能夠發展更具效率的模式，未來這些門市將會把重心放在外帶及外送訂單部分。

星巴克上月29日公布第四季財報，第四季收入為62.03億美元，比去年同期下降8.1％，總運營支出為57.57億美元，與去年基本持平；今年淨利潤為3.93億美元，下降了51.1％。

(中時新聞網)