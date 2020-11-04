國際貨幣基金（IMF）官員4日表示，中國經濟正快速復甦，下一步應加強金融監管，強調中國監管部門需要建立一個全面的銀行重組架構以降低系統性風險，並稱中國繼續保持匯率彈性至關重要。

澎湃新聞報導，IMF第一副總裁傑佛瑞岡本於10月26日至11月4日，與中國人民銀行行長易綱、證監會主席易會滿以及銀保監會副主席周亮進行了線上會議，討論在全球疫情暴發的背景下，中國應採取何種政策組合以實現平衡增長。

根據IMF的資料，中國經濟持續快速復甦，預計2020年GDP增長1.9％，2021年增長8.2％。但核心CPI預計將保持低迷，這將使2021年CPI通膨低於疫情前約3％的目標。

岡本指出，雖然經濟正持續復甦，但增長並不平衡，當前的復甦較大程度上依賴公共部門的支持，而個人消費的復甦相對滯後。金融脆弱性正在上升，加上日益嚴峻的外部環境，這些使中國經濟的前景面臨下行風險。

IMF認為，中國監管部門還需要建立一個全面的銀行重組框架來降低系統性風險，持續去風險。同時，繼續保持匯率彈性至關重要，這代表中國經濟足以適應外部環境的變化。

(工商 )