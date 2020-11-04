美國總統大選戰況膠著，川普與拜登誰能入主白宮備受關注。多數賭客原先看好拜登可望贏得大選，但在川普拿下關鍵佛州與俄亥俄州等搖擺州後，賭盤一度逆轉，如今則持續呈現拉鋸。

英國線上博弈平台必發 （Betfair）數據顯示，川普贏得連任的機率一度升至75％，遠高於3日投票日上午預測的39％。拜登勝出機率則從61％跌至25％。但拜登4日上午大選勝率回升至61.5％，超過川普的38.5％。

英國另一家博弈公司Smarkets Exchange賭盤顯示，川普獲勝機率從開票初期的39％一度升至最高80％，但後來降至35％。對比之下，拜登勝出機率從61％降至最低21％，後來回升到65％。

Smarkets政治分析師佛林（Patrick Flynn）表示，川普在佛州獲勝，促使賭盤一度翻轉。當地邁阿密戴德郡（Miami-Dade）古巴裔大量人口將票投川普，因為他們反對遭川普指控為左派的拜登。

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