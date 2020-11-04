美國開票後的選情仍然膠著，剩下沒完成點算選票的州，迄台北時間周三傍晚止，拜登部份地區得票率暫時落後川普而讓支持者焦慮。但拜登呼籲支持者要耐心等候勝利來臨。外界認為許多仍未點算的郵寄選票大多支持拜登，因此拜登有擊敗川普的機會。

拜登在周二投票時間結束後四處跟支持者打氣，車隊在老家賓夕法尼州斯克蘭頓戶外巡遊向民眾致意。

他後來在德拉威爾州向支持者發表演說。其上台後說的第一件事，就是向支持者保證，他們耐心等候點算選票結果，最終一定會有回報。他相信自己在勝選的路上邁進。

另外，他在北卡羅來納州威明頓的大通中心展示其信心，認為他最終會在多個仍未完成點算選票的州取得勝利，包括密西根、賓夕法尼亞和威斯康辛等三個最關鍵的搖擺州。

儘管周二投票日已結束，但許多郵寄選票仍未點算清楚。這次大選在投票日前，有約1億民眾以郵寄選票或提前親自投票等方式投票，因此處理郵寄選票很花時間。

最高法院已裁決賓夕法尼亞州在選後三日內，仍可繼續點算郵寄選票。

外界認為郵寄選票大多是拜登的支持者，川普支持者傾向在投票日親自投票。因此上百萬計仍未點算的郵寄選票，可能影響最終的選舉結果。

賓夕法尼亞州迄台北時間周三傍晚止只點算出75％選票，川普得票率55％暫時領先拜登43.6％，領先約六十多萬張選票。

外界認為賓州仍有逾百萬張郵寄選票未被點算，因此拜登仍有可能超越川普的機會。這也是拜登呼籲支持者耐心等待的重要理由之一。

(工商 )