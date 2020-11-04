報導影片中，整個套房都被垃圾堆滿，遍地狼藉的垃圾被堆成一座座小山，連行走都很困難！(摘自新京報)

許多人到異鄉打拚，租房的經驗肯定不少，對租客來說，最怕遇到惡房東，但有時，房東其實更怕租給惡房客。大陸江蘇有位男性房客退租後，被鄰居撞見驚人「垃圾山」畫面，只見整個公寓內垃圾遍地、臭氣熏天，連搬家空司都拒搬。鄰居透露，自租房以來從沒見過該男房客身影，但有耳聞，這名男租客自新冠疫情爆發開始就從未清過垃圾，相當誇張。

綜合陸媒報導，11月2日大陸江蘇連雲港一公寓住所內驚現「垃圾山」，鄰居張小姐指出，因為當天剛好和這位男性房客同一天退租，沒想到房門一打開卻是怵目驚心的景象。報導影片中，整個套房都被垃圾堆滿，遍地狼藉的垃圾被堆成一座座小山，連行走都很困難！

張小姐表示，在這棟公寓租屋四個月以來，從沒見過這名男房客，但聽別人提起，據說這名男房客自疫情爆發開始就沒有清理過垃圾，才造就驚人「垃圾山」奇觀。由於垃圾太多、臭氣熏天，不但讓整棟樓鄰居都不能忍受，連搬家公司都拒搬。最後只好由房東另外請清潔公司清理。網友直呼「隔著螢幕看都聞到臭味！」

(中時新聞網)