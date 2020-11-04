成功大學結合台南女中、史丹佛大學睡眠中心實驗室，由科技部補助在台南女中實施獨步全台「AIoT智能人因光照系統」。(曹婷婷攝)

衛福部調查國內6成學生平均睡不到7小時，成功大學結合台南女中、史丹佛大學睡眠中心實驗室，由科技部補助，獨步全台實施「AIoT智能人因光照系統」，設計9周睡眠衛教課程，學生不只精神變好，記憶力提升且成績也進步了，27％夜貓族上床睡覺時間提早，未來將導入工作場域協助上班族改善睡眠困擾。

成功大學特聘教授王振興與楊雅婷，由科技部補助，和美國史丹佛大學睡眠中心進行為期3年的跨國、跨領域研究，在台南女中2個1年級教室中安裝成大團隊與光寶公司共同研發設計的物聯網智慧光照系統。光源仿太陽光譜，但濾掉有害光譜，學生上課時也可達曬太陽功效，但不用擔心曬黑，晚上睡眠時間也自然往前。

王振興、楊雅婷表示，美國國家睡眠基金會建議少年每天最好睡8小時以上，但衛福部調查，8成學生超過晚上12點才睡，為此，申請科技部的補助，並結合史丹佛大學睡眠中心實驗室、署立台南醫院院長楊延光，在台南女中實施「AIoT智能人因光照系統」，調整學生作息。

楊雅婷指出，設計9週的睡眠衛教課程，讓學生了解正確睡眠習慣，根據107至108學年度台南市歐兔網平台資料分析結果，學業成績、課室專注力與睡眠時間呈現顯著正相關，隨年紀增長，學生睡眠時間卻顯著減少，台南高中生平均只睡6小時24分。

參與研究的學生莊翔琳說，以前多在半夜1點入睡，現在晚上11點半就會睡了，上課精神明顯變好。

王振興指出，白天透過智能人因光照系統抑制褪黑激素分泌，讓學生認真讀書，晚上則讓夜貓族學生分泌褪黑激素，提早睡覺。目前做法是上午到中午時間教室開啟沒有紫外線的光照系統，經1年來的實施，已讓參與研究的夜貓族學生減少27％。

他強調，適度照度可讓辦公室員工提高12％工作效率，工廠作業員生產力提升18％，學生學習效率升14％，未來盼能更能進一步幫助上班族獲得更佳的睡眠狀態。

(中時 )