號稱全球最大IPO、原定5日「A+H股」上市的螞蟻集團，3日晚間遭大陸監管部門宣布暫緩上市後，引發全球市場震撼。中國證監會新聞發言人強調，相信這一決定將有利於資本市場長遠發展，有利於增強境內外投資者的信任和信心。

新浪財經報導，中國證監會新聞發言人4日晚間對此表示，為避免螞蟻集團在監管政策環境發生重大變化的情況下倉促上市，是對投資者和市場負責任的做法，體現了敬畏市場、敬畏法治的精神。相信這一決定將有利於資本市場長遠發展，有利於增強境內外投資者的信任和信心。

綜合陸港媒體4日報導，螞蟻上市募資額高達350億美元，被視為2020年全球資本市場的壓軸大戲。但2日晚間傳出大陸四大金融監管機構約談馬雲等螞蟻高層後，事情急轉直下，其IPO計畫3日晚間突遭大陸官方喊停。

報導援引螞蟻集團內部人士說法透露，螞蟻集團執行董事長井賢棟3日晚間召集集團內部P9級以上的資深專家、總監M4級等高階主管召開緊急會議，提到暫緩上市之後，保守估計螞蟻重新上市的時間要被推遲半年左右。

(工商 )