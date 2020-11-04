美國總統大選開票如火如荼進行中，目前民主黨候選人拜登保持微幅領先，但選情陷入膠著，開票至今已超過半天，結果依舊不明。挺綠網紅「焦糖哥哥」陳嘉行則在臉書PO文，表示川普選後謝票之旅，首站就該來台灣，讓網友傻眼。

美國總統大選進入白熱化階段，原本大幅落後的現任總統川普，在佛州意外逆轉後，急速縮小與民主黨候選人拜登的差距，投票結果恐要到明天才會出爐。

陳嘉行在臉書PO文「我川威武」，稱川普選後該優先來台謝票，讓網友看傻 (圖／焦糖哥哥陳嘉行臉書)

史上最強跳級生陳嘉行在臉書PO文「我川威武」，更說川普總統海外謝票，首站不來台灣說得過去嗎？更轉貼川普推特表達支持立場。

貼文被轉貼到PTT八卦版後，不少鄉民傻眼，紛紛留言：「這人到底有啥問題」、「到底關他屁事」、「焦糖立委發聲囉」、「又是行政院要他PO的嗎」、「我還以為台灣人也能投票」、「台灣是有投票權嗎」、「我立場跟他相同，看到真的很無言」、「為啥他什麼事都要蹭」、「先看一下自己的身分證跟護照好嗎」、「看到真的秒笑」。

(中時新聞網)