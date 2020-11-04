霍建華、林心如、徐若瑄、李雲峰兩對夫妻在林爸壽宴上合影。（摘自徐若瑄臉書）

林心如與老公霍建華近來屢被外界捕風捉影傳婚變，兩個當事人已懶得對外回應澄清，卻以具體行動曬恩愛！林心如的爸爸林文正4日晚上在君品酒店舉辦70歲壽宴，超過20桌的親友中，陳美鳳、藍心湄、徐若瑄與老公李雲峰、陳怡蓉及老公薛博仁等也都是座上賓，歌藝不錯的霍建華還被拱上台獻唱，台上台下與老婆林心如公開打情罵俏，他還特別解釋自己為何唱〈心如刀割〉，就是因為歌名有老婆「心如」，當場閃瞎所有賓客，台下狂喊：「好會喔！」

現場友人說，霍建華原本不打算唱歌，他說因為現場有太多好朋友、長輩、前輩在場，希望長輩開心，「而且我們唱的也沒有岳父好」，台下有人說「老婆說你唱得好」，他笑回：「我老婆都沒有誇獎過我！」眾人鼓譟下，他還是唱了這首〈心如刀割〉，演唱過程全程緊牽著愛妻，兩人還在台上擁抱，林心如則自然地依偎在他胸膛、肩膀，甜蜜幸福模樣讓婚變傳聞不翼而飛。而他不僅與老婆互動親暱，演唱〈往事就是我的安慰〉時，還拉著岳母上台，親密摟肩漫舞，讓林爸爸看得笑呵呵。

霍建華、林心如、徐若瑄、李雲峰、陳怡蓉及薛博仁三對夫妻在林爸壽宴上與藍心湄、陳美鳳合影。（摘自陳美鳳臉書）

徐若瑄在壽宴也跟林心如合唱〈別人的〉，她事後在臉書發文，寫道：「林爸爸說很喜歡〈别人的〉這首歌，我們獻唱给林爸爸，祝林爸爸七十大壽生日快樂。也向林爸林媽學習、白頭偕老、甜甜蜜蜜、恩愛到老」，她並標記林心如寫著「永遠的鐵姊妹」。

陳美鳳和藍心湄一整晚妙語如珠，逗得林爸爸很開心，兩人也分別上台獻唱〈繁華攏是夢〉、〈我願〉，陳美鳳事後也在臉書發文為林爸爸祝壽。

據現場賓客表示，林爸爸為了壽宴花了兩週運動成功瘦身7公斤，還特別找樂團練唱三、四個月，因此壽宴一開始，他就帶來一連串台語歌組曲，連林媽媽也一身性感裝扮，林心如為了不想搶爸媽風采，只簡單穿著T恤、外套配牛仔褲出席。

(中時 )