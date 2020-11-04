美國總統大選，民主黨候選人拜登民調領先現任總統川普，不過川普也已拿下23州213票選舉人票，前民進黨立委沈富雄日前曾在臉書預言，拜登將以350張選舉人票領先川普的188張票。但是隨著開票結果，選情明朗化，前民進黨立委沈富雄對此發展，坦言很洩氣；甚至預測通訊選票寄來後，川普會小贏。

沈富雄日前曾鐵口直斷，美國總統川普將遭遇土石流式的慘敗，認為川普只有在台灣會贏。還在臉書預言，拜登將以350選舉人票贏川普的188選舉人票，入主白宮。甚至預測拜登在選舉人票會贏川普150票，國家安全組召集人林郁方則說願意加入賭注，沈富雄說，對國民黨要更加嚴苛，賭拜登至少贏130票，賭注金額為1萬元。

沈富雄今天在政論節目《少康戰情室》中表示，感到很不好意思，很漏氣、很洩氣，不曉得如何是好，要趕快去賺錢來還這一次「賭債」。

沈富雄指出，我的問題小，背後那些民調公司問題才大，因為他是根據非常科學的統計、民調，做成100個模式，並取他中間值的中間值，這錯不了吧。而且這個民調機構說，川普跟拜登的勝率是1比9，川普贏的機會，比洛杉磯當地下雨的機會還少，因為洛杉磯1年下雨只有36次。所以他真的是無語問蒼天，至於那些通訊選票寄來誰會贏？他說有如驚弓之鳥，甚至預測最後川普會小贏。

(中時新聞網)