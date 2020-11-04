美國各州持續進行總統大選開票，選戰陷入膠著狀態，但目前民主黨候選人拜登在密西根和威斯康辛等搖擺州翻盤反超川普，選情似乎又出現新的轉變，但拜登在選前的表現，常遭外界質疑他是否失智。對此，前副總統呂秀蓮指出，若拜登當選總統後在任期中突然失智，由賀錦麗接任總統，對台灣將十分不利。

呂秀蓮4日在政論節目《少康戰情室》中表示，美國的制度和台灣不一樣，他們國家大，而且是聯邦制；台灣是每一張票都算，他們是州裡面集中起來贏者全拿，所以完全無法事先估算。

呂秀蓮指出，一開始只有川普和自己競選，拜登的角色一點都看不見，而民主黨也覺得沒辦法挑戰川普，沒有很積極，初選很認真打的都退場了，但突然跑出一個賀錦麗來接班。

呂秀蓮分析，大家燈看到拜登的心智有退化的跡象，如果他當選後出現這樣的狀況，根據美國憲法第25條，總統身體健康或心智狀態不適合再做下去的話，副總統就有機會去代理。

呂秀蓮也說，賀錦麗是完全沒經過檢驗的，「只有加州的人有選舉知道她」，並指她沒有全國性知名度，更不要說世界性，而目前大概知道她和中國大陸關係密切，「特別是他和她老公都為華人做法律服務」，同時，在唯一一場辯論，她的立場很明顯是親進大陸的。

如果賀錦麗突然接任總統，呂秀蓮比較擔心的是後段半，因為拜登已經有醜聞，當選後一開始他會戰戰兢兢，會跟中國大陸保持距離，前兩年不至於出亂子，但如果拜登公開談話時開始很奇怪、出現失智，最後由副總統取代的話，台灣會面臨很大的危機。

(中時新聞網)