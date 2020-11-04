讀賣巨人隊台灣球員陽岱鋼今（4）日在對廣島鯉魚隊之戰擔任先發一壘手，打第6棒，8局下再改守右外野。可惜他打擊熄火，3打數無安打，還被三振1次，打擊率下滑至2成36。

這場比賽巨人隊陷入貧打的窘境，不僅陽岱鋼無安打，幾名主力球員也紛紛槓龜，其中尋求生涯2000支安打的坂本勇人4打數也都沒有建樹，停在1997安，還差3支安打才能達陣。不過接下來巨人還有最後5場例行賽，以坂本的手感應該不成問題。

巨人四番主炮岡本和真此役雖也沒有敲出安打，但在9局上擊出二壘滾地球，助湯淺大奔回本壘得分，打破鴨蛋。岡本有1分打點進帳，本季第90分打點，連續3年每年打點至少90分。且他目前29轟、90分打點，兩項都在中央聯盟保持領先，很有機會成為全壘打、打點「雙冠王」。

這場比賽廣島隊投打表現俱佳，終場以5比1輕取巨人，21歲的遠藤淳志完投9局，送出7次三振，有1次四壞球，失1分拿下勝投，戰績5勝6敗、自責分率3.87。

(中時 )