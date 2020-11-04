美國總統大選當地時間3日正式登場(台灣時間4日)。由於費城投票人數眾多，加上共和黨主導的議會拒絕該州在選舉日前開始處理通訊投票，選舉結果恐難在一時片刻見分曉；不過，《衛報》大膽預測賓州開票結果恐成為左右這場選舉的關鍵州，並帶來賓州人團結一致或分崩離析的極端影響。

截至截稿(23:44)為止，賓州僅開出64%的選票。其中，川普以3,023,710票(54.1%)領先拜登的2,463,700票(44.8%)，領先幅度9.3%。

《衛報》指出，川普與拜登的兩雄對決，將賓州及其下的20位選舉人團捲入選戰風暴中心，足以左右整個選情。為讓2020年大選能提前塵埃落地，賓州於2019年修改選舉法，首次允許通訊投票。根據民主黨籍州務卿凱西‧波克瓦表示，此番透過郵遞投票的票數恐為2016年的10倍。

然而，賓州法律卻禁止選務人員在投票日前便開始計票，意味著自3號投票日開始計票計算，仍需數日才知道誰是最後的贏家。波克瓦預計最快要到6日才有初步結果。

此外，費城身為賓州人口最多的城市，選票總數高達40萬張。費城市長肯尼(James Kenney)認為，光是處理通訊選票就要花費數日的時間，而費城的開票結果不僅動搖州結果，更可能影響全國選情。

《衛報》認為，由於投票過程的一些小插曲，例如郵寄選票忘了放入保密信封中，恐讓不滿選情的一方抓住小辮子狂打。同樣地，投票日之後才送達的選票是否要納入計數，也讓雙方法律戰的機率大升。隨之而來的選舉訴訟，恐撕裂賓州人的合一，其是否計數更成為左右選情的關鍵。

(中時新聞網)